Un Ferragosto in famiglia. Così Andrea Pirlo ha passato il primo 15 d'agosto da quando è ufficialmente allenatore della Juventus. E' lo stesso tecnico a postare lo scatto in compagnia dei due figli, in piscina, tutti sorridenti. Un po' di relax prima di ripartire, o meglio partire, con la prima avventura della sua carriera in panchina. Lo aspetta la Juve, lo aspetta una stagione difficile per tanti motivi, ma con grandi ambizioni.