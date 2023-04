La notizia è arrivata alle 18.15, che in Portogallo erano le 17.15: mancavano solo poche ore, quindi, alla sfida contro lo, una partita decisiva che lasi era "imposta" di non sbagliare, per conquistare la semifinale die giocarsi dunque l'accesso a un gara che può valere un'intera stagione. Erano in hotel a Lisbona i bianconeri quando hanno saputo che ildel CONI aveva optato per la (momentanea)in classifica, dopo tre mesi tormentati dall'amara consapevolezza di aver perso ingiustamente ciò che si era conquistato - non senza difficoltà - sul campo.- Come racconta La Gazzetta dello Sport, appena terminata la riunione tecnica pre partita alcuni giocatori si stavano ancora concedendo la merenda pomeridiana, altri si erano già spostati in camera per riposare un po'. La notizia, comunque, non è stata accompagnata da particolari festeggiamenti o esultanze, ma certamente in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Massimiliano, da parte sua, aveva giocato d'anticipo: da buon psicologo, in mattinata aveva messo le mani avanti con i suoi ribadendo che, al di là del verdetto,dall'obiettivo della trasferta portoghese, ovvero ottenere un risultato sufficiente per il passaggio del turno. Una questione di "principio" perchè la Juve, dimenticando le vicende giudiziarie, vuole vincere almeno un trofeo quest'anno, meglio ancora se si tratta dell'Europa League. Uomini avvisati mezzi salvati, insomma. E fortunatamente, poi, è arrivato un motivo per sorridere. Il campo dello stadio "José Alvalade", qualche ora dopo, ne ha regalato un altro.