Come racconta Tuttosport, l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini hanno presentato una proposta da 7.5/8 milioni netti che, attraverso i bonus e grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita, permetterebbe a Pogba di arrivare in doppia cifra. Comunque almeno 3-4 milioni netti in meno all’anno rispetto alle abitudini inglesi, che invece il Psg sarebbe pronto a confermargli.