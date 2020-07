Urla, abbracci e... schiuma da barba. Hanno fatto il giro del web e quindi del mondo le immagini di Maurizio Sarri riempito di schiuma da barba da Cuadrado, ormai abitudine consolidata di ogni festa scudetto. L'esultanza, comunque, non ha superato i limiti consentiti dall'attuale periodo storico. Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve ha fatto festa ma non troppo: un po' per stanchezza, un po' perché ora arriva la Champions. Del resto, Paratici l'aveva detto nel pre partita: "Non abbiamo organizzato nulla. Siamo concentrati su questa partita e sulle prossime". Gli abbracci e le bevute sì, ci sono state. Poi a casa.