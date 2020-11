Domani alle 12.30 all'Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Juventus, lunch match della 7^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo a JTV ha parlato anche del suo approccio tattico alla gara: "Abbiamo immaginato la loro partita col classico 3-5-2 con difesa molto accorta. Sono bravi nelle ripartenze, soprattutto con gli attaccanti e con Milinkovic-Savic. Dovremo essere attenti per non dare il via ai loro contropiedi". Va ricordato che nelle file biancocelesti non ci saranno Immobile, Leiva e Strakosha, rispediti a casa dopo l'ultimo giro di tamponi.