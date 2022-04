Come racconta La Gazzetta dello Sport, Vlahovic è ovviamente al centro del progetto Juve. E la sua centralità nel nuovo percorso bianconero è stata chiara sin dai primi giorni alla Continassa. "C’è bisogno invece di ricostruirgli un reparto intorno", scrive il quotidiano. Che sottolinea: visto che dei due partner attuali uno è in uscita (Dybala) e l’altro è in bilico (Morata), la scelta del compagno o dei compagni futuri avrà come principale discriminante la compatibilità con Vlahovic.