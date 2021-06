Per arrivare a Paul Pogba la Juventus deve necessariamente passare attraverso uno scambio con conguaglio economico. Ma quale giocatore bianconero può fare al caso di Cherubini e Allegri per riportare a Torino il centrocampista francese? Lo spiega Tuttosport: " I nomi che possono scaldare lo United (seppure per ragioni differenti) sono due: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il primo, ora come ora, è un’ipotesi da scartare perché una delle priorità della nuova dirigenza è quella di rinnovare il contratto all’argentino e finché c’è trattativa, non vengono prese in considerazioni altre idee.

Diverso il discorso di Cristiano Ronaldo: se CR7 avesse trovato un accordo per tornare allo United e, quindi, lo United bussasse alla porta della Juventus per averlo, si sentirebbe chiedere in cambio proprio Pogba. Uno scambio che, date le circostanze, potrebbe essere favorevole per entrambi.

Da una parte lo United potrebbe ingaggiare CR7 senza spendere contanti e schiverebbe il pericolo di trovarsi a perderlo a parametro zero. Dall’altra la Juventus potrebbe riabbracciare Pogba, riuscendo insieme ad abbassare i costi, perché nonostante il maxi ingaggio, Paul guadagna poco meno della metà di Ronaldo (e usufruirebbe dei benefici fiscali del decreto crescita, abbassando a circa 18 milioni lordi il suo peso sul monte ingaggi, 40 in meno rispetto a Ronaldo). "