La sfida dei Federico e il ruolo di McKennie. La sfida tra Juve e Cagliari di questa sera definisce numerose situazioni nel gruppo di Andrea Pirlo. A partire da un punto cruciale: se Chiesa sta bene, non c'è altro giocatore che possa prendergli il posto. Né Kulusevski, che rischia nuovamente di partire dalla panchina, né Federico Bernardeschi nonostante le ottime prove fornite in nazionale. L'altro aspetto da considerare è l'utilizzo ormai certo di McKennie sulla linea dei trequartisti: è questa la vera innovazione di Pirlo, che ha perso Ramsey ma non la voglia di avere un giocatore lì in mezzo, a rompere le righe di difesa avversarie. Toccherà all'americano, preferito allo stesso 'Kulu' e a Rodrigo Bentancur. A centrocampo, Arthur e Rabiot sembrano intoccabili.