Come racconta Gazzetta, oggi Chiesa sarà alla Continassa ad allenarsi, probabilmente da solo in un centro sportivo quasi deserto. Fino al weekend, si vedevano Danilo, Zakaria, anche Kean dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, quasi tutti però pronti a staccare la spina: i compagni sono in vacanza, mentre Chiesa si allena per tornare prima possibile dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Le vacanze, serenamente, rimandate.