Dejan Joksimovic, agente dell’allenatore della Lokomotiv Mosca Marko Nikolic, ha parlato a Futboljnij Bigi del futuro del tecnico da lui assistito: "Non ho mai dubitato di Mark. Ora tutto è possibile. L'andazzo è tale che se una squadra perde due o tre partite ha bisogno di un nuovo allenatore. Questo è quanto. Lui è ancora giovane, ha 41 anni. So che tra quattro o cinque anni sarà l'allenatore della Juventus. Ne sono convinto. Vedremo in futuro".