Chi viaggia verso il traguardo del rinnovo? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con ingaggi tagliati come da politica del club, la strada è tracciata per Cuadrado (un anno, più un altro in opzione, a 3,5-4 milioni), Perin (pronto un biennale a 1,2-1,5 milioni) e De Sciglio (proposta di prolungamento triennale 1,5-1,8 milioni). Più intricata, invece, la questione Bernardeschi: ha offerte, dà la priorità alla Juve ma deve accettare una decurtazione di ingaggio dai 4 milioni attuali a 2,5; i contatti proseguono.