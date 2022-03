Tornano tutti? Sì, ma dopo la sosta. Per la partita con la Sampdoria, Allegri avrà ancora dieci assenti. E peseranno, eccome, su una squadra che soltanto oggi ha potuto usufruire di un giorno libero. Come raccontato da Tuttosport, Allegri predica calma e indica la strada da seguire: quella di fare di ogni necessità, una piccola e grande virtù.



"Qualcuno lo troveremo - ha detto il tecnico dopo Juventus-Spezia -. Vorrà dire che Bernardeschi si allena per la Champions". Ecco, il riferimento era al secondo giallo rimediato dall'esterno bianconero, rimediato al ritorno dopo un mese a combattere con la pubalgia e che gli costerà la squalifica perché diffidato. Ma fuori ci saranno anche Dybala, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Zakaria. Stagione finita per McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.



Andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.