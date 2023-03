Riecco. L'attaccante polacco era assente dal 29 maggio a causa di un brutto infortunio alla coscia, subito contro il Monza. Come racconta Gazzetta, il recupero del centravanti garantirà diverse soluzioni al tecnico toscano. Milik sarà utile per far rifiatare ogni tanto Vlahovic, ma anche per giocare in coppia con DV9, Angel Di Maria o Federico Chiesa. Non sarà però l'unico rientro in campo.Sabato si rivedrà anche(assente a San Siro): non un dettaglio vista la doppia squalifica di Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Verso il recupero anche Alex Sandro (Verona o Coppa Italia contro l’Inter). Da valutare, invece, i tempi di recupero di Leonardo Bonucci. E? Infiammazione al tendine d'achille.