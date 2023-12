Alex Sandro, Kean, e De Sciglio sembrano non farcela per l'ultima gara del 2023 contro la Roma, fermatisi rispettivamente nell'ultima partita contro il Frosinone. La situazione sembra più positiva per Perin, mentre c'è un maggiore ottimismo per. Nonostante il problema all'anca del centrocampista e il fastidio al tendine rotuleo dell'attaccante non siano gravi, la loro partecipazione alla prossima partita non è ancora certa. Si prevede che rientreranno nell'allenamento di squadra nei prossimi giorni, rendendo cruciale la tempistica per la loro disponibilità. Entrambi cercheranno, fino all'ultimo, di essere pronti per l'ultima partita dell'anno.