Massimiliano Allegri punta a nuovi recuperi dagli infortuni tra Firenze e Parigi. In pochi giorni, l'allenatore conta di riavere a pieno ritmo Leonardo, che rientrerà per la Fiorentina dopo aver giocato la prima di campionato e lo stop per un fastidio muscolare. Oggi dovrebbe ricominciare a lavorare con il resto della squadra, allenandosi regolarmente, sottolinea Tuttosport, e da tabella, sarà convocato per il Franchi dove giocherà uno spezzone di gara propedeutico ad un pieno utilizzo martedì contro il Psg. E Allegri si attende un ulteriore passo in avanti da parte di, che ieri è subentrato nella ripresa.