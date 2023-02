C’è chi il bianconero lo sente più di altri, quasi come una seconda pelle. È il caso diche rappresentano delle certezze per il presente e la speranza per un futuro ancora più importante. Qualche richiesta per i tre centrocampisti italiani è arrivata ma non rappresenta una minaccia.alla Juve sta bene e non è intenzionato a cambiare aria così comeil cui riscatto dal Marsiglia appare come un qualcosa di molto vicino a una mera formalità.