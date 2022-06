Come racconta Gazzetta, per De Ligt le destinazioni più logiche sono il Chelsea, che ha perso Rudiger e Christensen, e il Manchester United, ora allenato da Ten Hag, già con Matthijs all’Ajax. E la Juve? Beh, con l’assegno per De Ligt dovrebbe prendere un grande centrale per il futuro. Gli indiziati principali, in questo discorso per ora solo ipotetico, sono Bremer (Torino) e Josko Gvardiol (Lipsia).