Andare a giocare.. E magari, ecco, tornare più bravi e più forti di prima, soprattutto mentalmente. Allegri lo ripete sempre: sono tanti, tantissimi i giovani che possono restare nell'intorno della prima squadra. Non tutti però sono pronti: serve accumulare esperienza, e in questo senso laè già un aiuto sostanziale. Dopo averli però messi in vetrina, per un motivo o per un altro, i ragazzi bianconeri hanno destato l'interesse e la curiosità di alcuni club del nostro calcio. E ora, ad avere buone probabilità di partire - ma solo in prestito - sono proprio, anche se è verosimile che nessuno lasci Torino prima delle fasi finali del mercato,