dopo il rallentamento degli ultimi giorni sul suo possibile ritorno in campo. Il francese non ha ancora disputato una partita in stagione dopo l'infortunio al ginocchio sinistro accusato quest'estate e a meno di sorprese, rientrerà direttamente nel 2023. Per questo ha dovuto rinunciare a disputare il mondiale con l'obiettivo di difendere il titolo di campioni con l Francia. Secondo l'Equipe, al posto del giocatore della, centrocampista del Napoli arrivato in Italia la scorsa estate.