Come racconta Gazzetta, il morale è su, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League, la stanchezza però si fa sentire. In più Massimilianodeve fare la formazione anti Napoli pensando anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si giocherà mercoledì a San Siro contro l’Inter. Perciò l’undici titolare verrà deciso solo oggi dopo la rifinitura e qualcuno, soprattutto in attacco, potrebbe rifiatare. Di Maria per esempio, che non è al top, così come Chiesa, con Milik che si candida per fare coppia con Vlahovic.