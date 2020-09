3









La Juve pensa ad un ultimo colpo di mercato per completare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo Arthur, Kulusevski, McKennie e Morata Fabio Paratici vorrebbe portare a Torino Federico Chiesa ed Emerson Palmieri. Il primo dipende dal destino di Douglas Costa, accostato ai Wolves mentre il secondo può arrivare in caso di cessione di Mattia De Sciglio, ancora non certo della sua permanenza in bianconero. In attesa delle cessioni, Paratici porta avanti i contatti per i nuovi acquisti che possono chiudere il mercato della Juventus.