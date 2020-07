La Juve si rifà il look, il che non vuol dire che il mirino sia puntato solo sui calciatori in entrata. Fabio Paratici deve tagliare anche il monte ingaggi e per questo sono previste alcune cessioni. In difesa è sempre più probabile la partenza di Daniele Rugani che a gennaio era vicino allo Zenit. Il calciatore può essere offerto in cambio di Chiesa o Zaniolo anche se sia Roma che Fiorentina preferiscono offerte solo cash. L'altra partenza può essere quella di De Sciglio che in caso di passaggio di Allegri al PSG potrebbe seguire l'ex tecnico.