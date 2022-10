Dopo la rifinitura di questa mattina,partirà per il Portogallo in vista della partita di Champions League contro il Benfica. La conferenza stampa dell'allenatore,, è programmata per le 18:45. Insieme al tecnico bianconero, parlerà come di consueto un giocatore. Questa volta toccherà ad. Il terzino, il cui futuro alla Juve è in bilico, partirà molto probabilmente titolare nella sfida europea. Il fatto che sarà lui a parlare in conferenza è un altro segnale verso la sua presenza dal primo minuto. Prenderà il posto di Rugani, schierato contro l'Empoli nella difesa a tre.