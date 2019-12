La Juve è prima in classifica nell'anno solare 2019 ma è tredicesima in una speciale classifica, quella dei pali colpiti nell'ultimo anno. Come riporta Sky Sport i bianconeri hanno colpito 11 volte i legni, che comprendono sia pali che traverse. I più sfortunati? Cristiano Ronaldo e Khedira (3 legni a testa) davanti alla coppia Bernardeschi-Dybala (2 per ciascuno). Segue Douglas Costa. La squadra più sfortunata dell'anno è invece il Napoli che ha centrato i legni ben 27 volte mentre la Roma è la squadra che ha avuto più legni "a favore" ​con 21 pali o traverse colpiti dagli avversari. Davanti alla Spal (20) e alla coppia Milan-Sassuolo (16).