Tornati al lavoro, con un obiettivo chiaro: provare a sovvertire, o almeno comunque a modificare, le gerarchie che ha in mente Massimiliano Allegri. Ci provano nello specifico i brasiliani Ar, ma anche Daniele, tornato in campo quattro mesi dopo da titolare con una grandiosa risposta su Dusan(con la straordinaria partecipazione di Matthijs de Ligt). Anche Kaio ha dimostrato di stare bene e di meritare più spazio: finora ha avuto solo spezzoni, resta comunque difficile vederlo titolare all'Olimpico.Comunque, manca ancora parecchio. Prima dovrà scorrere la settimana delle nazionali e da mercoledì e giovedì la squadra tornerà al completo, nazionali sudamericani compresi. A proposito: anche stavolta Arthur ha saltato il ritiro del Brasile, il suo ritorno nella nazionale di Tite passerà soprattutto dalle prestazioni con la Juve. E quindi dalle scelte di Allegri. L'ex Barcellona oggi è tornato al lavoro e l'obiettivo è mettere da parte questa fase di rodaggio, entrare definitivamente nel giro dei titolari.Ancora a parte Mattia De Sciglio e Moise Kean: entrambi stanno svolgendo una fase di recupero dai problemi muscolari, entrambi sperano di tornare quanto prima. L'attaccante è certo di poter essere a disposizione a Roma con la Lazio; per Mattia ci vorrà invece un po' di tempo in più. E' rientrato invece a Torino Giorgio Chiellini: il capitano svolgerà ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio muscolare. Saranno giorni cruciali.