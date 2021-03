La notizia della positività al Covid-19 di Rodrigo Bentancur non fa che rinforzare il problema legato alla terza ondata del coronavirus, caratterizzata peraltro dalle famigerate varianti. Un problema che riguarda naturalmente anche il mondo del calcio, come abbiamo visto di recente col focolaio scoppiato nel Torino. Nella Juventus non c'è una situazione del genere, ma Bentancur non è l'unica persona attualmente positiva: tre giorni fa è emersa la positività di una persona interna al gruppo squadra, anche se non un giocatore. Sono quindi due i positivi al covid nella prima squadra della Juve.