DaChi scende in campo, oggi, 10 settembre 2023, della Juventus con le Nazionali? Giocheranno Serbia e Polonia.La Serbia di Kostic e Vlahovic, reduce dalla sconfitta con l'Ungheria, fa visita alla Lituania nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Fischio d'inizio alle ore 20:45. La Serbia occupa, al momento, il secondo posto nel girone con 7 punti in classifica. In testa, a quota 10, l'Ungheria, al terzo posto Montenegro (5 punti).Reduce da una vittoria, la Polonia di Milik e Szczesny se la vedrà, in trasferta, con l'Albania. Fischio d'inizio, a Tirana, alle ore 20:45. Anche in questo caso la gara è valevole per la qualificazione ai prossimi Europeo e per i polacchi è un match importante. La classifica, infatti, recita Repubblica Ceca 8, Albania 7 e Polonia 6. Scontro diretto in piena regola.GIOCATORI DELLA JUVENTUS IN CAMPO OGGI 10 SETTEMBRE CON LE NAZIONALI, IL RECAPKostic e Vlahovic | Lituania-Serbia ore 20:45Milik e Szczesny | Albania-Polonia, ore 20:45