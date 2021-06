La Juventus sta trattando col Sassuolo Manuel Locatelli, designato da Max Allegri come centrocampista che gli serve per completare la nuova linea mediana bianconera. C'è da chiedersi quale degli attuali centrocampisti della rosa juventina dovrà partire per far spazio a Locatelli (sempre che arrivi, ovviamente). Ormai la sensazione è che il "prescelto" per fare le valigie si Aaron Ramsey, che col Galles si sta ben comportando agli Europei ma che nei due anni di Juve ha faticato enormemente a trovare continuità. E occupa 7 milioni di euro nel monte ingaggi. Su Ramsey c'è l'interessamento di diversi club di Premier League.