L’eventuale arrivo alla Juventus di Federico Chiesa spalancherebbe la strada all’addio di Douglas Costa. I bianconeri hanno raggiunto un’intesa con il gioiello viola e, in attesa di trovare l’accordo con la nuova Fiorentina targata Commisso, continuano a riflettere sul futuro dell’esterno d'attacco brasiliano. Un’estate fa il club campione d’Italia aveva resistito alle lusinghe del Manchester City, ma dopo una stagione a dir poco deludente il Flash non è più incedibile per la dirigenza. Molto dipenderà dal prossimo allenatore e da un’eventuale offerta superiore ai 50 milioni di euro: ma se Chiesa entra, le probabilità che Douglas esca aumentano nettamente.