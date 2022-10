La Juventus affronterà il Benfica in Champions League. Una partita molto complicata visto anche il risultato dell'andata, in cui i portoghesi hanno vinto contro i bianconeri all'Allianz Stadium. Tra i giocatori più in forma del Benfica c'è sicuramente18enne, di ruolo difensore centrale che si sta mettendo in mostra. Come riporta Calciomercato.com, il giovane talento ha già fermato le stelle del Psg, ovvero Neymar, Messi e Mbappé e ora proverà a farlo anche conQuest'ultimo, ha segnato solo un gol in questa edizione di Champions e avrà un ostacolo in più martedì.