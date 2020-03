La Juventus sta pensando ad un nuovo nome a centrocampo ed il profilo individuato sembra essere quello di Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia. Sul talentino azzurro, però, c'è molta concorrenza e, per quanto la Juventus si stia muovendo con insistenza, non sarà detta mai l'ultima parola. Così, i bianconeri vagliano anche le alternative e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, una di queste porta a Manuel Locatelli, ex prodotto del settore giovanile del Milan, ormai perno del centrocampo di De Zerbi al Sassuolo.