Siamo in un periodo molto sentito da tutte le persone di fede islamica, dunque anche gli sportivi. Quello del Ramadan, che implica un digiuno durante le ore diurne. Qualcosa con cui gli atleti hanno imparato a convivere, anche quelli che, praticando sport di squadra, hanno meno libertà di programmare i propri allenamenti in modo autonomo. In Serie A sono una decina abbondante i giocatori che in settimana sono entrati in Ramadan e devono dunque osservare il digiuno fino al 12 maggio. Tra questi, anche uno juventino: il difensore turco Merih Demiral.