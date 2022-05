La Juve ha bisogno di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. Quest'anno la squadra di Allegri ha denotato carenze tecniche soprattutto in quella zona di campo e l'obiettivo numero uno é Sergei Milinkovic Savic. Il serbo è in cima alle preferenze del tecnico che lo preferirebbe a Jorginho. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.