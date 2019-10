Maurizio Sarri è uno che non ama particolarmente il turnover ma una volta arrivato alla Juve è stato "costretto" ad attuarlo visto quanto è profonda la rosa a sua disposizione. Il tecnico toscano ha i suoi fedelissimi, Bonucci ad esempio è l'unico ad aver giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. Neanche un minuto saltato tra campionato e Champions League. Dalla parte opposta della graduatoria c'è invece Daniele Rugani che ancora non ha messo piede in campo per neanche un minuto. Come lui ovviamente Mario Mandzukic. Ci sono poi Emre Can con 78 minuti all'attivo, Demiral e Chiellini che ne hanno 90 a testa.