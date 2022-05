Come racconta Tuttosport, il maggior fermento si registra per i bomber juventini in prestito. Giacomo Vrioni, 23 anni, ha confermato l’ottimo legame tra la Juventus e il WSG Tirol, club di proprietà della famiglia Swarovski. I gol di Vrioni non sono passati inosservati in Europa: Getafe, Besiktas, Anderlecht e Groningen sono pronte a investire 4 milioni per il Nazionale albanese.