Come racconta Tuttosport, i 23 tiri a 6 a bilancio nel derby d’Italia, con zero gol e poche chance per Vlahovic, rappresentano l’ultimo esempio delle difficoltà della Juventus in zona gol. Le "idee chiare" di cui ha parlato Pavel Nedved, pertanto, aprono la strada alle piste già aperte. La Juventus non acquisterà un’altra prima punta a giugno, ma uno o più “detonatori” che scatenino il serbo (un solo gol nelle ultime 6 partite) negli spazi.