Attorno al futuro di Cristiano Ronaldo prende una consistenza sempre più solida l'ipotesi di una partenza dalla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, dopo tre anni, potrebbe dire addio ai colori bianconeri con un anno di anticipo sulla fine del contratto. E uno dei due club che sembrano bendisposti a prendere Ronaldo è il Paris Saint-Germain. In un'eventuale operazione che portasse CR7 al PSG, secondo Tuttosport potrebbe compiere il percorso inverso Leandro Paredes, regista argentino ex Roma già accostato in passato alla Juve. Nel club di Al-Khelaifi, ricordiamo, milita un altro obiettivo juventino come Mauro Icardi.