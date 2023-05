Domenica sera la Juve ospiterà il Milan allo Stadium, in quella che sarà la gara decisiva per capire se i bianconeri avranno ancora delle chance di agganciare il quarto posto all'ultima giornata. Ma si cerca anche una vittoria, che alla Juve manca contro il Milan dalla stagione 2021, con la sfida che terminò 1-3 per i bianconeri in quel di San Siro.