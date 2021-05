Il futuro di Cristiano Ronaldo senza la qualificazione in Champions League assume contorni ancora più incerti. E sarebbe molto strano vedere CR7 giocare l'Europa League, dato che ha sempre disputato la Champions da quando approdò al Manchester United nel 2003. Fatto sta che, secondo la Gazzetta dello Sport, al momento piste concrete per la sua cessione non ce ne sono, dunque bisogna considerare l'ipotesi di un Ronaldo che onora il suo ultimo anno di contratto alla Juve giocando l'Europa League. E in tal caso, il fuoriclasse portoghese dovrebbe accettare di ridursi lo stipendio, poiché si parla di perdite tra 80 e 90 milioni di euro in caso di mancato arrivo tra le prime 4 in Serie A.