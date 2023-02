La Juventus del prossimo anno cambierà pelle e ci saranno tanti addii. Di questo parla oggi la Gazzetta dello Sport che fa i nomi di coloro che a meno di clamorose sorprese lasceranno Torino. Oltre a Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto con la Juve che non ha intenzione di offrire i rinnovi, destinati a partire anche Leandro Paredes, che non sarà riscattato e Angel Di Maria. Il fideo ha lasciato le porte aperte nell'intervista a Espn ma sembra difficile ipotizzare una sua permanenza.