Dal sito ufficiale dellaLa Juve entra a far parte della squadra WeSportUp, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP dedicato a Sport & Wellness; una collaborazione che prevede numerose attività come: workshop dedicati, partecipazione alle masterclass del programma, organizzazione di eventi sull’innovazione sport tech a livello nazionale e internazionale, scouting di tecnologie, attività di mentorship, realizzazione di PoC (Proofs of Concept) e progetti pilota con le startup dell’Acceleratore.CHE COS'E' WESPORTUP?WeSportUp è l’acceleratore di startup sport&wellnessTech nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori,Sport e Salute SpA, Startupbootcamp e Wylab come operatori del programmaL'ingresso di Juventus Football Club come sport corporate di WeSportUp segna un passaggio fondamentale per l’acceleratore, che è oggi appetibile anche ai top player dell'industria sportiva. Allo stesso tempo, WeSportUp sarà funzionale alla strategia innovativa di Juventus Football Club contribuendo alla crescita del club bianconero anche grazie alla collaborazione con le startup.L'annuncio della collaborazione avviene in concomitanza con il lancio del secondo ciclo di WeSportUp e l’apertura ufficiale della call for applications rivolta alle startup che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione. Si tratta di soluzioni che impattano su focus area specifiche: Activity & Performance; Fitness & Lifestyle; Wellness & Nutrition; Management & Organization; Fan Experience & Metaverse; Gaming & Esports; ESG & Sustainability; Venue & Stadium Tech.Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura a partire da oggi e fino al 24 maggio utilizzando il sito dedicato www.wesportup.it.Carolina Chiappero, Innovation Manager di Juventus:«La collaborazione con WeSportUp, in qualità di primo acceleratore verticale sulle tematiche di sport&wellnessTech, rappresenta un importante aspetto del modello di Innovazione bianconero. Non è nuovo il fatto che Juventus sia determinata a essere un key player nei cambiamenti futuri, rafforzando il suo approccio rispetto all’innovazione e lo ha dimostrato con la creazione di una nuova funzione ad essa dedicata. Abbiamo grandi aspettative legate a questa collaborazione e ci auguriamo di poter presentare a breve i primi POC».Federico Smanio, AD di Wylab e Program Director di WeSportUp:«Avere Juventus Football Club tra i partner di WeSportUp è una grandissima soddisfazione oltre che un onore e una responsabilità. Juventus Football Club ha scelto di lavorare con noi perché ci integriamo alla perfezione nella strategia di innovazione che il Club ha disegnato, un percorso articolato che prevede la partecipazione di più attori che operano ad altissimo livello in ambito sport e innovazione con il denominatore comune delle startup. La nostra sarà una partnership all’insegna della sostanza, vogliamo aiutare concretamente Juventus a raggiungere alcuni obiettivi sfidanti e vogliamo farlo attraverso le startup e l’ecosistema del nostro acceleratore».