Manca molto, l'andata della semifinale di Coppa Italia sarà solo a marzo. Nonostante ciò, il clima a Firenze è già rovente. Primo, perché la squadra di Italiano ha battuto ai quarti l'Atalanta, poco prima del fischio finale. Secondo, perché in semifinale ci sarà la Juventus del grande ex, Dusan Vlahovic. I tifosi viola hanno accolto la squadra all'arrivo da Bergamo, un'accoglienza rovente e con il pensiero già rivolto alla Vecchia Signora, come testimoniano i cori dei tifosi.



Sfoglia la gallery per foto e video