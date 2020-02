Come racconta Calciomercato.com, il nome che la Juve sogna e non molla è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portierone del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2021, deve trattare ancora il rinnovo e viste le ultime dichiarazioni di Mino Raiola, suo agente, circa i progetti di Elliott, la strada sembra essere già in salita. E la Juve osserva, ne ha parlato con Raiola nei suoi tanti discorsi. Szczesny rinnova, ma non è sicuro di restare. Con Donnarumma che è il sogno per la porta bianconera.