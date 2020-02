Secondo quanto riporta Opta Juventus e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù. Di seguito altri dati offerti da Opta:



PAZZINI - ha messo lo zampino in sei reti contro la Juventus in Serie A (quattro gol, due assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime otto sfide, nessuna invece nelle ultime 13 - quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante del Verona in Serie A (21).



DYBALA - non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in Serie A: in un singolo campionato con la Juventus ha fatto peggio solamente tra novembre 2018 e febbraio 2019, quando rimase a secco per 10 gare.