Il mercato si scalda sull'asse Juve-Valencia. Gli spagnoli hanno infatti messo gli occhi su Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, due dei numerosi giocatori in uscita dalla Juventus con i quali i bianconeri vogliono fare cassa. Secondo Tuttosport, le due società potrebbero mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe anche Josè Gaya, terzino sinistro classe '95 che piace alla Juventus e che nell'ultima stagione ha totalizzato 32 presenze e 2 assist tra campionato e coppe. Il Valencia si trova in difficoltà economiche e sta compiendo diverse cessioni.