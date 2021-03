Fa ovviamente notizia sui principali quotidiani sportivi l'umiliante sconfitta della Juventus all'Allianz Stadium contro il Benevento. La testata del Corriere dello Sport è molto eloquente: "Juve, è una resa". Mentre la Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Pirlo nel taglio alto: "Pirlo nei guai". Prosegue su questa linea Tuttosport che apre così: "Pirlo e Toro, il derby per salvarsi" e sopra titola "Inter, scudetto più vicino". Sarà sicuramente una pausa-nazionali ricca di riflessioni per l'allenatore e per tutto l'ambiente bianconero.