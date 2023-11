| GOAL: Yildiz gives Turkiye the lead just before the break!!



Germany 1-2 Turkiye.

Una serata indimenticabile per Kenan. Il talento classe 2005 dellaè sceso in campo da titolare per la prima volta con la sua, nel match contro la Germania, e si è pure tolto la soddisfazione del gol: è stato proprio lui a portare in vantaggio i suoi nel recupero al termine del primo tempo, dopo l'iniziale vantaggio dei tedeschi con Kai Havertz e il pareggio agguantato da Ferdi Kadiouglu al 38'. Il giovane bianconero, con il numero 19 sulla schiena, è andato a segno con un bel tiro di destro, con la palla che ha colpito il palo e si è poi depositata in rete. Da segnalare anche la sua esultanza, giustamente sfrenata, con tanto di... linguaccia "alla Del Piero". Guarda il video qui sotto.