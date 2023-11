In Serie A è "tornato di moda" il. Lo scrive La Repubblica, che racconta come il miglior specialista del campionato italiano in questo senso sia Matias, che è riuscito a completarne 30 contro i 22 di Kvicha Kvaratskhelia e Albert Gudmundsson. Per quanto riguarda invece le principali leghe europee, l'argentino di proprietà dellasi colloca al terzo posto, dietro solo a Leroydel Bayern Monaco ed Eberechidel Crystal Palace.