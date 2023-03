Come racconta il Corriere dello Sport,è passato da indesiderato a inamovibile. Merito di Massimiliano Allegri che l’ha sempre difeso, puntando forte su di lui. E merito, naturalmente, del giocatore, capace di trasformare i fischi in applausi. La crescita è stata accompagnata anche da una inattesa (non per Max, però…) prolificità offensiva: Rabiot ha già realizzato 9 reti, record in carriera.