DaJuventus annuncia oggi il rilancio del suo profilo ufficiale su Snapchat e presenta una nuova Lente try-on per indossare virtualmente la maglia del Club, con l’obiettivo di ispirare e ingaggiare milioni di fan in tutto il mondo. Grazie a queste nuove innovative esperienze Juventus punta a raggiungere l’audience unica di Snapchat che comprende la nuova generazione di appassionati sportivi al fine di rivoluzionare il modo in cui celebrano lo sport e fruiscono i contenuti preferiti. Con l'inizio della tournée estiva negli Stati Uniti, il profilo **@juventus** è tornato live e si è popolato di contenuti esclusivi, fornendo ai fan nuove modalità per entrare in contatto con il loro club preferito e sostenerlo, prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A, al via il prossimo 20 agosto.Venerdì 28 luglio 2023, la Juvenuts è divenuta la prima squadra di calcio a fare visita all’headquarter di Snap a Los Angeles. Paul Pogba, Moise Kean, Weston McKennie e Manuel Locatelli hanno incontrato una selezione di creator e hanno scoperto le ultime novità della tecnologia AR di Snap.Attraverso il profilo ufficiale di Juventus, oltre 750 milioni di Snapchatter in tutto il mondo potranno vedere gli highlights delle partite sia della squadra maschile sia femminile e accedere a contenuti speciali del dietro le quinte, tra cui la preparazione atletica, clip dal campo di allenamento, contenuti realizzati dai tifosi e le attività post-partita. Inoltre, grazie alla tecnologia "Live Garment Transfer" di Snapchat, i tifosi potranno anche utilizzare la lente dedicata per provare virtualmente il kit ufficiale della squadra per la prossima stagione e acquistarlo direttamente dallo store online del Club.Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer Juventus Football Club, ha dichiarato: «Per Juventus, che da sempre ha i giovani al centro del suo nome e del suo DNA, è un percorso naturale cercare attivamente di realizzare nuovi contenuti ed esperienze dedicate alla nuova generazione di tifosi di tutto il mondo. Snapchat ha un incredibile seguito in molti Paesi, è leader nella realtà aumentata e vediamo un enorme potenziale di utilizzo di Snapchat mentre si guarda lo sport. Siamo entusiasti di continuare a lavorare per i nostri fan, offrendo nuove esperienze agli Snapchatter di tutto il mondo».